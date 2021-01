Denunciato italiano positivo alla variante inglese: rientrato da Svizzera, viaggiava in treno e taxi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) positivo alla variante inglese del , non solo rientra tranquillamente in Italia dalla ma viaggia tra treno e taxi senza mettersi in autoisolamento. E' stato così Denunciato un italiano di 30 anni, di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021)del , non solo rientra tranquillamente in Italia dma viaggia trasenza mettersi in autoisolamento. E' stato cosìundi 30 anni, di ...

Una nuova denuncia presentata contro Apple afferma che l'azienda ha violato alcuni brevetti su Apple Maps relativi alla navigazione satellitare.

I carabinieri di Como hanno denunciato un cameriere italiano di 30 anni che, pur risultato positivo alla variante inglese del Covid, è rientrato ieri dalla Svizzera viaggiando in treno e in taxi. L’uo ...

