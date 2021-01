Decreto Cio | alle Olimpiadi con inno e tricolore

Leggi su ilblogdellestelle

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nonostante la crisi politica, le dimissioni del presidente Conte, i tanti problemi causati dalla pandemia che abbiamo affrontato in questi mesi, siamo riusciti ad evitare eventuali sanzioni da parte del CIO. Dal giorno in cui ho ricevuto la delegapolitiche sportive ho lavorato per attuare dei cambiamenti che lo sport aspettava da decenni. I cinque decreti attuativi della riforma dello sport lunedì hanno concluso il loro percorso nella conferenza Stato-Regioni, ora manca solo il parere delle Commissioni e poi entreranno finalmente in vigore, con importanti novità in merito alla parità di trattamento per le atlete,tutele e garanzie per i lavoratori sportivi, alla possibilità per gli atleti paralimpici di accedere ai corpi civili e militari dello Stato. In questi mesi ogni nostro sforzo è stato dedicato a sostenere il mondo dello sport a tutti ...