Debutto boom di Vantea SMART all’AIM Italia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Teleborsa) –con il bottoper, società IT specializzata nella cybersecurity, che ha chiuso il collocamento con una domanda record. Il titolo è volato del 32% a 2,909 euro. La società ha chiuso il collocamento, interamente in aumento di capitale, con l’offerta di 2 milioni di azioni ordinarie, a un corrispettivo di 2,20 euro per azione, per un controvalore totale pari a 4,4 milioni di euro. Ulteriori 300.000 azioni sono state messe in vendita da Simone Veglioni, azionista di riferimento di, a copertura dell’over-allotment. Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato quindi pari a 5,06 milioni. La domanda è stata superiore di oltre 5 volte l’Offerta, sottoscritta da primari investitori ...