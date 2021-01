**Davos: Putin, 'situazione globale si sviluppa in modo imprevedibile e incontrollabile'** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mosca, 27 gen. (Adnkronos) - "I Paesi più importanti cercano nemici interni ma presto avranno bisogno di nemici esterni per reindirizzare il malcontento dei loro cittadini, ed è un fenomeno a cui già assistiamo", ha affermato il Presidente russo Vladimir Putin in un intervento al Forum di Davos, in cui ha anticipato "maggior aggressività (sullo scenario globale, ndr), con barriere commerciali, sanzioni illegittime e altre restrizioni tecnologiche e finanziarie". Ma c'è anche il "rischio dell'uso della forza militare con pretesti di qualsiasi tipo, dell'emergenza di nuovi punti di crisi nel pianeta". L'estensione del trattato Start concordata nella telefonata che ha avuto ieri con Joe Biden "è un passo positivo, ma le contraddizioni si moltiplicano, la situazione si sviluppa in modo non prevedibile e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Mosca, 27 gen. (Adnkronos) - "I Paesi più importanti cercano nemici interni ma presto avranno bisogno di nemici esterni per reindirizzare il malcontento dei loro cittadini, ed è un fenomeno a cui già assistiamo", ha affermato il Presidente russo Vladimirin un intervento al Forum di Davos, in cui ha anticipato "maggior aggressività (sullo scenario, ndr), con barriere commerciali, sanzioni illegittime e altre restrizioni tecnologiche e finanziarie". Ma c'è anche il "rischio dell'uso della forza militare con pretesti di qualsiasi tipo, dell'emergenza di nuovi punti di crisi nel pianeta". L'estensione del trattato Start concordata nella telefonata che ha avuto ieri con Joe Biden "è un passo positivo, ma le contraddizioni si moltiplicano, lasiinnon prevedibile e ...

