Dall’Italia ad Auschwitz: la Fondazione Museo della Shoah di Roma racconta i percorsi biografici delle vittime delle leggi razziali (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In occasione del Giorno della Memoria, presso la sede museale della Fondazione Museo della Shoah di Roma, viene presentata la mostra “Dall’Italia ad Auschwitz” a cura di Marcello Pezzetti e Sara Berger. L’esposizione, inaugurata il 27 gennaio, ha come obiettivo quello di raccontare al grande pubblico la storia di coloro che furono arrestati tra il 1943 e il 1944 nel territorio italiano e deportati nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. La mostra si apre con un’introduzione sulla storia del complesso di Auschwitz-Birkenau dal 1940 al 1943, ovvero del periodo precedente l’arrivo dei primi prigionieri giunti Dall’Italia. Quando il campo di ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) In occasione del GiornoMemoria, presso la sede musealedi, viene presentata la mostra “ad” a cura di Marcello Pezzetti e Sara Berger. L’esposizione, inaugurata il 27 gennaio, ha come obiettivo quello dire al grande pubblico la storia di coloro che furono arrestati tra il 1943 e il 1944 nel territorio italiano e deportati nel campo di concentramento di-Birkenau. La mostra si apre con un’introduzione sulla storia del complesso di-Birkenau dal 1940 al 1943, ovvero del periodo precedente l’arrivo dei primi prigionieri giunti. Quando il campo di ...

LaStampa : Dall’Italia ad Auschwitz, la mostra che racconta lo sterminio - AlessiaAccurso : RT @ANPIRomaPosti: 40.000 furono i deportati dall'#Italia ad #Auschwitz. Di questi 8.369 erano ebrei. Morirono in 37 mila. Più della metà v… - MCiangola : RT @Azzurra6671: 'Giornata della Memoria'. I minima ?? 1. Ricorrenza internazionale designata nel 2005 dall'ONU. 2. L'Italia festeggia dal 2… - radiosilvana : RT @ANPIRomaPosti: 40.000 furono i deportati dall'#Italia ad #Auschwitz. Di questi 8.369 erano ebrei. Morirono in 37 mila. Più della metà v… - GCavalcic : RT @ANPIRomaPosti: 40.000 furono i deportati dall'#Italia ad #Auschwitz. Di questi 8.369 erano ebrei. Morirono in 37 mila. Più della metà v… -