Dad e smart working | la stangata sulle famiglie italiane | nel 2020 bollette aumentate di 268 euro

SalvoCarofratel : Diventa sempre più urgente una corretta regolamentazione attraverso la Contrattazione in tutti i suoi livelli. - CarmineBardetti : - GDavicino : #Russia Anche a #Mosca cadono le ultime restrizioni. Più nessun #lockdown, vita che torna 'come prima'(senza bisogn… - solops : Lavoro agile, quanto mi costi: smart working e dad pesano sulle bollette degli italiani - quotidianopiem : Lavoro agile, quanto mi costi: smart working e dad pesano sulle bollette degli italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Dad smart

Le bollette degli italiani nel 2020 hanno subito un rialzo. A causa della didattica a distanza e dello smart working, le famiglie del Bel Paese hanno pagato fino 268 euro in più, e i single fino a 145 ...Come se non bastassero gli effetti nefasti sull'economia, il Covid ha causato un notevole rincaro anche nelle bollette degli italiani. Per via della didattica a distanza (dad) e dello ...