Gazzetta_it : Da #Onyewu a Materazzi, da Mido a Van der Vaart: quando #Ibra vuole litigare... #InterMilan - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da #Onyewu a Materazzi, da Mido a Van der Vaart: quando #Ibra vuole litigare... #InterMilan - sportli26181512 : Da Onyewu a Materazzi, da Mido a Zebina: quando Ibra 'fa a mazzate': Da Onyewu a Materazzi, da Mido a Zebina: quand… - _________ZR : RT @Gazzetta_it: Da #Onyewu a Materazzi, da Mido a Van der Vaart: quando #Ibra vuole litigare... #InterMilan - AndreaScaramuc1 : RT @Gazzetta_it: Da #Onyewu a Materazzi, da Mido a Van der Vaart: quando #Ibra vuole litigare... #InterMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Onyewu Materazzi

La Gazzetta dello Sport

Avversari o compagni, lo svedese non fa distinzioni. "Se non ci avessero diviso con Onyewu ci saremmo ammazzati" ...Per lo svedese una carriera ricca di successi ma anche di episodi non propriamente in linea con il calcio professonistico ...