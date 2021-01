Da Gomorra 5 ad Anna e Domina | le prime immagini delle serie Sky in arrivo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Da5 ad, sono queste letv Sky innei prossimi mesi su Sky e poco fa sono state rilasciate lee non solo le foto ma anche il primo video promo che regala ai fan l’aperitivo di quello che sarà l’abbandonate pasto dei prossimi mesi. Dallescene dell’ultima stagione di, attualmente in lavorazione sul set proprio in quel di Napoli, a quella che sarà la nuovafirmata da Niccolò Ammaniti dopo il successo de Il Miracolo, finendo alla novitàcon Kasia Smutniak. A loro si uniscono anche ledi ‘Speravo de morì prima – Lasu Francesco Totti’ ma anche di ‘Raised by Wolves‘ di Ridley ...