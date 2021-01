Cutrone, il Parma insiste. Crotone, il giorno di Di Carmine. Benevento, ecco Gaich (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli attaccanti come sempre protagonisti, soprattutto quando mancano pochissimi giorni allo stop. Patrick Cutrone resta sempre un obiettivo sensibile del Parma, a caccia di nuove soluzioni negli ultimi venti metri. Il Parma spera di spuntarla in volata, la concorrenza non manca. Oggi è il giorno di Samuel Di Carmine: entro stasera un incontro, il Crotone lo ha scelto e non si accontenta di Bonazzoli. La Spal è oggi molto più defilata per una questione di categoria, Di Carmine ha un contratto in scadenza con l’Hellas. Intanto, il Benevento sta per accogliere Adolfo Gaich, in prestito con diritto di riscatto dal CSKA Mosca, nelle prossime ore le visite. Nel frattempo Pippo Falco è pronto a volare in Turchia per le visite con la Stella ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli attaccanti come sempre protagonisti, soprattutto quando mancano pochissimi giorni allo stop. Patrickresta sempre un obiettivo sensibile del, a caccia di nuove soluzioni negli ultimi venti metri. Ilspera di spuntarla in volata, la concorrenza non manca. Oggi è ildi Samuel Di: entro stasera un incontro, illo ha scelto e non si accontenta di Bonazzoli. La Spal è oggi molto più defilata per una questione di categoria, Diha un contratto in scadenza con l’Hellas. Intanto, ilsta per accogliere Adolfo, in prestito con diritto di riscatto dal CSKA Mosca, nelle prossime ore le visite. Nel frattempo Pippo Falco è pronto a volare in Turchia per le visite con la Stella ...

