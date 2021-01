Cristina Donadio cancro al seno, l’aneddoto mai raccontato: «Era l’inizio della chemio…» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Cristina Donadio è una delle attrici italiane più amate. La popolarità grazie alla serie “Gomorra”, in cui ha interpretato il personaggio di Scianel. Il 6 luglio del 2015 la 60enne partenopea ha ricevuto la diagnosi di un tumore al seno. Lei ce l’ha fatta, l’ha sconfitto ed è scesa in campo al fianco di AIRC. Qualche mese fa la Donadio ne ha parlato in un’intervista concessa a “DiLei”. leggi anche l’articolo —> Antonella Elia e la sua verità sulla malattia: «Non ci sono tumori di seria A e di serie B» «AIRC è una realtà dalla quale non si può prescindere. Mi sono subito unita a loro appena mi hanno contatta. Trovo che sia necessario sostenere un’associazione che si occupa di ricerca contro il cancro. Insieme alla prevenzione, la ricerca è l’unico modo che abbiamo per arrivare a sconfiggere il ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è una delle attrici italiane più amate. La popolarità grazie alla serie “Gomorra”, in cui ha interpretato il personaggio di Scianel. Il 6 luglio del 2015 la 60enne partenopea ha ricevuto la diagnosi di un tumore al. Lei ce l’ha fatta, l’ha sconfitto ed è scesa in campo al fianco di AIRC. Qualche mese fa lane ha parlato in un’intervista concessa a “DiLei”. leggi anche l’articolo —> Antonella Elia e la sua verità sulla malattia: «Non ci sono tumori di seria A e di serie B» «AIRC è una realtà dalla quale non si può prescindere. Mi sono subito unita a loro appena mi hanno contatta. Trovo che sia necessario sostenere un’associazione che si occupa di ricerca contro il. Insieme alla prevenzione, la ricerca è l’unico modo che abbiamo per arrivare a sconfiggere il ...

