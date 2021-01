Cristiano Ronaldo scappa a Courmayeur per festeggiare Georgina. Ma è zona arancione… (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non convocato per la gara contro la Spal in Coppa italia, Cristiano Ronaldo ha deciso di regalare alla fidanzata Georgina Rodriguez (che oggi compie 27 anni) un viaggio sulla neve di Courmayeur. Peccato, però, che il comune si trovi in Valle d'Aosta e che, a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Covid, il portoghese non avrebbe potuto lasciare la città di Torino. Dopo la cena e la notte passata in un albergo della zona, ufficialmente chiuso, in mattinata Ronaldo e Georgina hanno fatto un giro in motoslitta. Al rientro, poi, grande festa in casa con i figli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non convocato per la gara contro la Spal in Coppa italia,ha deciso di regalare alla fidanzataRodriguez (che oggi compie 27 anni) un viaggio sulla neve di. Peccato, però, che il comune si trovi in Valle d'Aosta e che, a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Covid, il portoghese non avrebbe potuto lasciare la città di Torino. Dopo la cena e la notte passata in un albergo della, ufficialmente chiuso, in mattinatahanno fatto un giro in motoslitta. Al rientro, poi, grande festa in casa con i figli ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Hamza Rafia spiega cosa vuol dire allenarsi alla Juventus con Cristiano Ronaldo Sport Fanpage DIRETTA/ Juventus Spal (risultato 2-0) streaming video Rai: raddoppia Frabotta!

LIVE TJ - JUVENTUS-SPAL 0-0 - La gara dell'Allianz Stadium è cominciata!

1' - SI COMINCIA! La sfida tra Juventus e Spal è cominciata: primo pallone giocato dagli ospiti in divisa rossa. -----------20.43 - Le squadre sono entrate in campo: l'inno della ...

