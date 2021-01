Cristiano Ronaldo, la madre rivela: “Mangia una pizza alla settimana, ma per smaltirla…” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche Cristiano Ronaldo, ogni tanto, si concede uno strappo alle regole. In questo caso alla sua dieta ferrea. A rivelare quella che sembra essere una "debolezza" culinaria, è stata sua madre Dolores Aveiro che, intervenuta nel corso della trasmissione Mãe Energia, ha raccontato quali siano i cibi preferiti di suo figlio.Cristiano Ronaldo, la confessione della madrecaption id="attachment 1085457" align="alignnone" width="438" Cristiano Ronaldo (Instagram Cristiano Ronaldo)/captionIl fuoriclasse del Portogallo e della Juventus, come noto, segue un programma di alimentazione e allenamenti molto rigido e, come da poco confessato, sta cercando di portare "sulla buona strada" anche suo ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Anche, ogni tanto, si concede uno strappo alle regole. In questo casosua dieta ferrea. Are quella che sembra essere una "debolezza" culinaria, è stata suaDolores Aveiro che, intervenuta nel corso della trasmissione Mãe Energia, ha raccontato quali siano i cibi preferiti di suo figlio., la confessione dellacaption id="attachment 1085457" align="alignnone" width="438"(Instagram)/captionIl fuoriclasse del Portogallo e della Juventus, come noto, segue un programma di alimentazione e allenamenti molto rigido e, come da poco confessato, sta cercando di portare "sulla buona strada" anche suo ...

goal : ???? Spanish Supercup: Lionel Messi sent off, Barcelona lose ? ???? Italian Supercup: Cristiano Ronaldo scores, Juvent… - ChampionsLeague : ???? Juventus trophy number 4 for Cristiano Ronaldo ???????? #UCL - FiorellaMannoia : C’é chi dice NO!Cristiano Ronaldo si rifiuta di diventare testimonial dell'Arabia Saudita per 6 milioni l'anno. Dop… - ItaSportPress : Cristiano Ronaldo, la madre rivela: 'Mangia una pizza alla settimana, ma per smaltirla...' - - frau101_f : RT @FiorellaMannoia: C’é chi dice NO!Cristiano Ronaldo si rifiuta di diventare testimonial dell'Arabia Saudita per 6 milioni l'anno. Dopo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo, la Juventus ed un addio alle porte: il Real Madrid spera DirettaGoal Corsport - Largo a Morata-Kulusevski, in campo in Coppa per giocarsi un posto anche in campionato

Morata-Kulusevski si confermano coppia di Coppa. Come riportato dal Corriere dello Sport, la parola d’ordine per Andrea Pirlo è turnover: il tecnico cambierà molto nella ...

Classifica marcatori ponderata Serie A 27/01: Immobile chiude in testa il girone d'andata

Nuovo appuntamento stagionale con la classifica marcatori ponderata di Serie A che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in cui è stato s ...

Morata-Kulusevski si confermano coppia di Coppa. Come riportato dal Corriere dello Sport, la parola d’ordine per Andrea Pirlo è turnover: il tecnico cambierà molto nella ...Nuovo appuntamento stagionale con la classifica marcatori ponderata di Serie A che si propone di valutare il peso di un gol a seconda dell’importanza rispetto al risultato nel momento in cui è stato s ...