Crisi, via alle consultazioni: il calendario, e il messaggio di Conte dopo le dimissioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nel pomeriggio odierno, dopo le cerimonie per il Giorno della Memoria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà le consultazioni per capire se c'è la possibilità di creare un nuovo Governo o se invece è necessario tornare alle urne per eleggere un nuovo Parlamento dopo le dimissioni ufficiali di Giuseppe Conte (leggi). Quando avverranno le consultazioni MERCOLEDÌ 27 GENNAIO – ore 17:00 presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati – ore 18:00 presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico GIOVEDÌ 28 GENNAIO (MATTINA) – ore 10.00 Gruppo Parlamentare "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica – ore 10.30-12.30 e ore 16.00-16.45 Rappresentanti dei gruppi Misti del Senato della Repubblica e della Camera

