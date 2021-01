Crisi, tutti hanno fretta: in ballo ci sono 500 poltrone da sistemare (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’è una Crisi da risolvere in tutta fretta, in questi giorni concitati. Per il bene degli italiani? Macché, quelli il governo li ha da tempo abbandonati al loro destino. Piuttosto, urge salvare poltrone preziose, quelle degli esponenti di punta del Conte bis, e poi concentrarsi sulle partecipate. Un rebus di incarichi e nomine che pareva avviarsi a conclusione e che, però, è stato complicato dalle dimissioni del presidente del Consiglio, intento ora a cercare sostegno per dar vita al suo terzo esecutivo consecutivo. Manager e fedelissimi di tutta Italia sono così in fibrillazione, in attesa di novità che permettano di capire chi, alla fine, riuscirà a spuntarla e ottenere una posizione di rilievo. Di sicuro, il passo indietro di Conte ha avuto effetti sull’evento “Obiettivo Italia 2030”, organizzato dal viceministro ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’è unada risolvere in tutta, in questi giorni concitati. Per il bene degli italiani? Macché, quelli il governo li ha da tempo abbandonati al loro destino. Piuttosto, urge salvarepreziose, quelle degli esponenti di punta del Conte bis, e poi concentrarsi sulle partecipate. Un rebus di incarichi e nomine che pareva avviarsi a conclusione e che, però, è stato complicato dalle dimissioni del presidente del Consiglio, intento ora a cercare sostegno per dar vita al suo terzo esecutivo consecutivo. Manager e fedelissimi di tutta Italiacosì in fibrillazione, in attesa di novità che permettano di capire chi, alla fine, riuscirà a spuntarla e ottenere una posizione di rilievo. Di sicuro, il passo indietro di Conte ha avuto effetti sull’evento “Obiettivo Italia 2030”, organizzato dal viceministro ...

