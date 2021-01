Crisi governo, Migliore (Iv): “No a elezioni, sì a governo nuovo. Noi non abbiamo veti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo Italia Viva. Dopo le dimissioni di Conte e i tentativi di allargamento della maggioranza ai “responsabili”, ancora incerti, tutti gli occhi sono puntati su Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi è determinante per un ritorno a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte. In queste ore, infatti, prende quota tra i moderati del centrodestra l’ipotesi di un governo di “unità nazionale”. Esecutivo che, tuttavia, difficilmente potrebbe essere guidato dall’avvocato foggiano, il cui profilo non è giudicato sufficientemente “unitario”, soprattutto dalle parti di Forza Italia. Movimento 5 Stelle e Pd sono compatti sul nome di Conte. E in queste ore stanno lavorando per riportarlo dov’era fino a ieri mattina, a Palazzo Chigi. Perché si realizzi questa ipotesi, la strada più sicura è quella di una ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)diItalia Viva. Dopo le dimissioni di Conte e i tentativi di allargamento della maggioranza ai “responsabili”, ancora incerti, tutti gli occhi sono puntati su Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi è determinante per un ritorno a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte. In queste ore, infatti, prende quota tra i moderati del centrodestra l’ipotesi di undi “unità nazionale”. Esecutivo che, tuttavia, difficilmente potrebbe essere guidato dall’avvocato foggiano, il cui profilo non è giudicato sufficientemente “unitario”, soprattutto dalle parti di Forza Italia. Movimento 5 Stelle e Pd sono compatti sul nome di Conte. E in queste ore stanno lavorando per riportarlo dov’era fino a ieri mattina, a Palazzo Chigi. Perché si realizzi questa ipotesi, la strada più sicura è quella di una ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - repubblica : Crisi di governo, nascono i responsabili al Senato. De Falco: 'Non siamo un'operazione logistica, ecco il nostro pr… - ilconteamar : RT @danoris2110: Se voli in Arabia per farti i cazzi tuoi dopo aver provocato una crisi di governo c'è poco da fare, sei un coglione. -