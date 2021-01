Crisi governo, il M5S prova a ricucire: “Dialoghiamo con Renzi” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Continua la Crisi di governo in Italia, con il premier Conte oramai dimissionario ed un M5S che tenta di ricucire: avviato un nuovo dialogo con Renzi. Durante questa nuova Crisi di governo anche nel M5S ci sono delle spaccature, tra chi vorrebbe lasciarsi alle spalle Matteo Renzi e chi invece vorrebbe riaprire il dialogo con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Continua ladiin Italia, con il premier Conte oramai dimissionario ed un M5S che tenta di: avviato un nuovo dialogo con. Durante questa nuovadianche nel M5S ci sono delle spaccature, tra chi vorrebbe lasciarsi alle spalle Matteoe chi invece vorrebbe riaprire il dialogo con L'articolo proviene da Inews.it.

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - Cri_Pinna : RT @sole24ore: #Quirinale, al via le consultazioni. I primi a salire al Colle saranno #Casellati e #Fico, chiuderà venerdì il #M5S. L'appe… - valmatteucci : RT @Nonha_stata: Tra poco scatterà l'operazione 'caso fortuito o forza maggiore' e questa crisi di governo risulterà causata da un impreved… -