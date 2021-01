Crisi Governo: dimissioni di Conte e le consultazioni, cosa succede oggi? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di Governo, oggi è una giornata cruciale: dopo le dimissioni del presidente del consiglio Conte ci saranno le consultazioni dal presidente della Repubblica Mattarella per trovare una soluzione (websource)oggi è una giornata cruciale per la Crisi di Governo. Martedì, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è dimesso e ha rimesso il suo mandato a Mattarella. Il presidente della Repubblica ha accettato le dimissioni, lasciando all’attuale Governo il permesso per svolgere la “regolare amministrazione”. oggi ci saranno le consultazioni di Mattarella con le forze parlamentari per capire che tipo di soluzioni ci sono per uscire dalla ... Leggi su instanews (Di mercoledì 27 gennaio 2021)diè una giornata cruciale: dopo ledel presidente del consiglioci saranno ledal presidente della Repubblica Mattarella per trovare una soluzione (websource)è una giornata cruciale per ladi. Martedì, il presidente del Consiglio Giuseppesi è dimesso e ha rimesso il suo mandato a Mattarella. Il presidente della Repubblica ha accettato le, lasciando all’attualeil permesso per svolgere la “regolare amministrazione”.ci saranno ledi Mattarella con le forze parlamentari per capire che tipo di soluzioni ci sono per uscire dalla ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - TizianaTesta : Giornata di grandi manovre in Senato: due forzisti pronti a entrare già oggi nel neonato gruppo Europeisti, come ri… - MichiBrambilla : Crisi di governo e nuovo premier: tutti i nomi. Da Mario Draghi alla Cartabia -