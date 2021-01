Crisi Governo, Conte si dimette: al via consultazioni da Mattarella, ultime notizie (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi Governo Conte si dimette, ora che succede? – Mercoledì 27 gennaio 2021. «Il Paese ha bisogno di un Governo con una prospettiva chiara e una maggioranza ampia. Un Governo con prospettive di salvezza. È il momento, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica». Così il premier in un post pubblicato ieri sera su Facebook. Un messaggio arrivato dopo una lunga giornata di impegni: prima l’ultimo consiglio dei ministri, alle 9.30 del mattino, poi l’arrivo al Colle per rassegnare le dimissioni a Mattarella. Il capo di Stato “ha invitato l’esecutivo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Da oggi cominceranno le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo. leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si, ora che succede? – Mercoledì 27 gennaio 2021. «Il Paese ha bisogno di uncon una prospettiva chiara e una maggioranza ampia. Uncon prospettive di salvezza. È il momento, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica». Così il premier in un post pubblicato ieri sera su Facebook. Un messaggio arrivato dopo una lunga giornata di impegni: prima l’ultimo consiglio dei ministri, alle 9.30 del mattino, poi l’arrivo al Colle per rassegnare le dimissioni a. Il capo di Stato “ha invitato l’esecutivo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Da oggi cominceranno leper la formazione di un nuovo. leggi anche ...

