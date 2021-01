Crisi di governo, Zingaretti: “Incarico a Conte”. Di Maio: “Massima lealtà al premier uscente” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu appoggiano un eventuale Conte Ter, mentre il centrodestra spinge per le elezioni Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu appoggiano un eventualeTer, mentre il centrodestra spinge per le elezioni

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - mellamonicolas : RT @Agenzia_Ansa: 'In Parlamento assistiamo allo scandalo di gruppi improvvisati. La #crisi è adesso perché ora ci giochiamo l'osso del col… - satireggiando : RT @Ste_Mazzu: Una geniale operazione d'immagine da parte di Renzi: prendere soldi da una monarchia assoluta che tortura gli oppositori, sq… -