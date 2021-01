Crisi di governo, Vittorio Feltri vede nero: «Ho il terrore di un’ammucchiata spaventosa» (video) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Vittorio Feltri è terrorizzato, più che da un Conte-Ter, da quello che potrebbe venire fuori da qualche inciucio di palazzo praticato per evitare i ritorno alle urne e l’eventuale vittoria del centrodestra. “Temo un’ammucchiata spaventosa”, dice il direttore di Libero a Mario Giordano, nel corso di “Fuori dal coro”, su Rete 4 (video). Feltri spiega che con gli attuali scenari, un governo di larghe intese, che lui definisce ammucchiata, “non potrebbe certamente fare meglio del governo Conte” e dietro l’angolo c’è il ritorno di Matteo Renzi. “Io mi auguro che non rientri in maggioranza, ma non mi stupirei se accadesse, i politici sono così, cambiano idea e dichiarazioni in base ai momenti”. E su Twitter Feltri aggiunge: “Ho la sensazione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è terrorizzato, più che da un Conte-Ter, da quello che potrebbe venire fuori da qualche inciucio di palazzo praticato per evitare i ritorno alle urne e l’eventuale vittoria del centrodestra. “Temo”, dice il direttore di Libero a Mario Giordano, nel corso di “Fuori dal coro”, su Rete 4 ().spiega che con gli attuali scenari, undi larghe intese, che lui definisce ammucchiata, “non potrebbe certamente fare meglio delConte” e dietro l’angolo c’è il ritorno di Matteo Renzi. “Io mi auguro che non rientri in maggioranza, ma non mi stupirei se accadesse, i politici sono così, cambiano idea e dichiarazioni in base ai momenti”. E su Twitteraggiunge: “Ho la sensazione ...

