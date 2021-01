Crisi di governo, Sandra Lonardo: «Voto per Conte ma non entro nel gruppo dei costruttori al Senato» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C'è stato qualcuno che ha cercato di dissuaderla? «Leggo dai giornali che stanno litigando su chi farà il capogruppo. Sulla mia vicenda, però, il punto è solo uno: o tolgono Centro democratico, o ... Leggi su corriere (Di mercoledì 27 gennaio 2021) C'è stato qualcuno che ha cercato di dissuaderla? «Leggo dai giornali che stanno litigando su chi farà il capo. Sulla mia vicenda, però, il punto è solo uno: o tolgono Cdemocratico, o ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - PascalM16942301 : COVID-19 ????AUX FRANCE AL COMANDO DI UN GOVERNO DELLA TATONIA E DI UN PRESIDENTE INCAPACE DI PRENDERE LE MISURE DI… - ElicrinaMacrina : @seneca1900 @meb non mi dire Seneca:anche a questo giro non ce li togliamo di torno Renzi & C.? Renzi buttato fuori… -