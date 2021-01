Crisi di governo, Salvini: “Si investa seriamente su lavoro, famiglia e scuola” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Spero che venerdì finisca questo teatrino di compravendita di senatori perché c'è un'Italia ha problemi diversi rispetto alle poltrone di Conte e ai capricci di Renzi: lavoro, famiglia, scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) "Spero che venerdì finisca questo teatrino di compravendita di senatori perché c'è un'Italia ha problemi diversi rispetto alle poltrone di Conte e ai capricci di Renzi:". L'articolo .

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - bondine : @GuidoCrosetto @tinapica66 Creare crisi di Governo in piena Pandemia e andare via dall'Italia per farsi gli affari… - marcodelucact60 : RT @GuidoCrosetto: @MassimGiannini Il cdx non governa da 10 anni. L’attuale crisi politica non ha nulla a che fare con il cdx. Gli anti eur… -