Crisi di governo: perché il Conte ter è in salita (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il premier sale al Colle e si dimette: "Lascio perché non ho i numeri, li troverò". E rilancia: serve un'alleanza europeista. Nascono i nuovi gruppi di sostegno, però si tratta di parlamentari che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il premier sale al Colle e si dimette: "Lascionon ho i numeri, li troverò". E rilancia: serve un'alleanza europeista. Nascono i nuovi gruppi di sostegno, però si tratta di parlamentari che ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - ragusaibla : @Gio15474822 Crisi di governo, Renzi tiene le carte coperte: “Al Colle senza pregiudizi”. Ma punta a un nuovo premi… - Lis_LawlietLevi : RT @bluemoovn__: certo che generazione di sfigati che siamo, crisi economica con nessuna certezza per il futuro, pandemia globale e un prob… -