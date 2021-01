Crisi di governo, Orlando su Renzi: «Non diamo patenti di affidabilità. Facciamo un appello senza porre veti ma senza fare sconti» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al termine della relazione di Nicola Zingaretti, il vicesegretario del Pd non si sbilancia sul futuro della Crisi. Ma se c’è una cosa certa è che i dem vorrebbero evitare il voto: «Non è un’alternativa ma un pericolo», dichiara Andrea Orlando. E sul leader di Italia Viva, Matteo Renzi: «Non do patenti di affidabilità, né di inaffidabilità – dice – attendo, come tutto il Partito democratico, che le forze politiche di fronte al presidente della Repubblica dicano con chiarezza cosa vogliono fare, poi valuteremo. Non c’è né apertura né chiusura – ha aggiunto – è un appello che riprende quello del presidente Conte a tutte le forze europeiste che intendono dare vita a un governo che arrivi da qui alla fine della legislatura. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al termine della relazione di Nicola Zingaretti, il vicesegretario del Pd non si sbilancia sul futuro della. Ma se c’è una cosa certa è che i dem vorrebbero evitare il voto: «Non è un’alternativa ma un pericolo», dichiara Andrea. E sul leader di Italia Viva, Matteo: «Non dodi, né di in– dice – attendo, come tutto il Partito democratico, che le forze politiche di fronte al presidente della Repubblica dicano con chiarezza cosa vogliono, poi valuteremo. Non c’è né apertura né chiusura – ha aggiunto – è unche riprende quello del presidente Conte a tutte le forze europeiste che intendono dare vita a unche arrivi da qui alla fine della legislatura. ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - GeMa7799 : 'COME FINIRÀ LA CRISI DI GOVERNO? I 5 STELLE NON RINUNCERANNO MAI A TUTTI QUEI SOLDI...' ? DURANTI...?? - paola_colella : @mariannaaprile Sopratutto quando ha causato una crisi di governo in piena pandemia . Dovrebbe giocare alle biglie -