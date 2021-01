Crisi di governo, M5S: “Contatti Di Maio-Renzi? Non si sentono da settimane” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo M5S. “L’articolo del Corriere della Sera ci risulta francamente surreale e lo smentiamo con forza. Nel pezzo ogni presunto contatto tra Di Maio e Renzi viene smentito dai Renziani, dal nostro staff, ma d’improvviso spuntano fuori non meglio identificate fonti qualificate che, senza indicare un quando, un come, un dove, un perché, lasciano intendere che, appunto, ci siano stati Contatti tra i due leader”. Lo scrive lo staff del ministro degli Esteri Luigi di Maio, all’indomani della pubblicazione sul Corriere della Sera di un retroscena in cui si parlava di Contatti diretti avvenuti nelle ultime ore tra il leader M5S e il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Il nocciolo della questione è questo: alcuni retroscena ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)diM5S. “L’articolo del Corriere della Sera ci risulta francamente surreale e lo smentiamo con forza. Nel pezzo ogni presunto contatto tra Diviene smentito daiani, dal nostro staff, ma d’improvviso spuntano fuori non meglio identificate fonti qualificate che, senza indicare un quando, un come, un dove, un perché, lasciano intendere che, appunto, ci siano statitra i due leader”. Lo scrive lo staff del ministro degli Esteri Luigi di, all’indomani della pubblicazione sul Corriere della Sera di un retroscena in cui si parlava didiretti avvenuti nelle ultime ore tra il leader M5S e il presidente di Italia Viva Matteo. Il nocciolo della questione è questo: alcuni retroscena ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - mmayr5 : Serve un Governo di Salvezza! Ma da quelli come Gonde e la nuova banda di pagnottisti che hanno solo lo scopo di di… - rielloooo : RT @bluemoovn__: certo che generazione di sfigati che siamo, crisi economica con nessuna certezza per il futuro, pandemia globale e un prob… -