Crisi di governo, le ultime notizie: concluso il primo giorno di consultazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie. Renzi ritira le ministre Iv, Conte si dimette. L'Italia vive lo spettro di una Crisi di governo che arriverebbe in un momento delicatissimo per il Paese. Il 18 gennaio il Premier Conte rompe il silenzio sulla situazione politica e parla alla Camera per fare il punto della situazione. Incassa la fiducia e poi passa al Senato (il 19 gennaio) per la sfida decisiva. Giuseppe Conte. Crisi di governo, le ultime news Con le dimissioni di Conte si apre formalmente la Crisi di governo che vede Pd e M5s al lavoro per blindare la maggioranza e dare vita al Conte ter e con Italia Viva pronta a dialogare con gli ex alleati ma ipotizzando un avvicendamento a Palazzo Chigi.

