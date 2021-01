Crisi di governo, la renziana Bellanova provoca: “Di Maio premier? Nessun veto”. La replica: “Vogliono mettermi contro Conte” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono pronti a trattare persino su Luigi Di Maio presidente del consiglio pur di sfrattare da Palazzo Chigi Giuseppe Conte. In attesa di capire se Italia viva riuscirà davvero a tornare a sedersi al tavolo della maggioranza, i renziani non rinunciano al gusto della provocazione. Con l’obiettivo evidente d’incrinare i rapporti tra l’ex capo politico del M5s e il premier dimissionario. “Noi non poniamo veti su Conte e non subiamo veti da Nessuno ma sicuramente non c’è solo Conte. Quello che ci interessa è come si affronta la Crisi. Non discutiamo gli uomini, discutiamo prima dell’impianto programmatico”, dice a Tgcom24 l’ex ministra Teresa Bellanova. Poi subito dopo aggiunge: “Di Maio? Insisto: noi partiamo dal programma. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono pronti a trattare persino su Luigi Dipresidente del consiglio pur di sfrattare da Palazzo Chigi Giuseppe. In attesa di capire se Italia viva riuscirà davvero a tornare a sedersi al tavolo della maggioranza, i renziani non rinunciano al gusto dellazione. Con l’obiettivo evidente d’incrinare i rapporti tra l’ex capo politico del M5s e ildimissionario. “Noi non poniamo veti sue non subiamo veti dao ma sicuramente non c’è solo. Quello che ci interessa è come si affronta la. Non discutiamo gli uomini, discutiamo prima dell’impianto programmatico”, dice a Tgcom24 l’ex ministra Teresa. Poi subito dopo aggiunge: “Di? Insisto: noi partiamo dal programma. ...

