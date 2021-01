Crisi di governo, la renziana Bellanova provoca: 'Di Maio premier? Nessun veto'. La replica: 'Vogliono mettermi contro Conte' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non discutiamo gli uomini, discutiamo prima dell'impianto programmatico', dice a Tgcom24 l'ex ministra Teresa Bellanova . Poi subito dopo aggiunge: ' Di Maio? Insisto: noi partiamo dal programma . ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non discutiamo gli uomini, discutiamo prima dell'impianto programmatico', dice a Tgcom24 l'ex ministra Teresa. Poi subito dopo aggiunge: ' Di? Insisto: noi partiamo dal programma . ...

