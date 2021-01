Crisi di Governo: la genesi, i possibili epiloghi, il nodo Giustizia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalle prime minacce fino al ritiro delle Ministre renziane, ecco come si è consumata la Crisi di Governo. Ecco una breve cronistoria, con i possibili epiloghi. E perché la Giustizia e il Recovery Plan sono punti nodali. Iniziò tutto durante una notte di Dicembre, quando Italia Viva abbandonò un vertice di maggioranza notturno. E da allora abbiamo assistito ad una continua escalation da parte del leader di Italia Viva, con minacce e ultimatum quotidiani agli alleati di Governo. Il MES, il Reddito di Cittadinanza, i fondi per la Sanità, il Recovery Plan, la riforma della Giustizia, la delega sui Servizi Segreti. Sono solo alcune delle tante ragioni evocate da Renzi in queste lunghe settimane e che hanno portato alla Crisi di ... Leggi su zon (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Dalle prime minacce fino al ritiro delle Ministre renziane, ecco come si è consumata ladi. Ecco una breve cronistoria, con i. E perché lae il Recovery Plan sono punti nodali. Iniziò tutto durante una notte di Dicembre, quando Italia Viva abbandonò un vertice di maggioranza notturno. E da allora abbiamo assistito ad una continua escalation da parte del leader di Italia Viva, con minacce e ultimatum quotidiani agli alleati di. Il MES, il Reddito di Cittadinanza, i fondi per la Sanità, il Recovery Plan, la riforma della, la delega sui Servizi Segreti. Sono solo alcune delle tante ragioni evocate da Renzi in queste lunghe settimane e che hanno portato alladi ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - PascalM16942301 : COVID-19 ????AUX FRANCE AL COMANDO DI UN GOVERNO DELLA TATONIA E DI UN PRESIDENTE INCAPACE DI PRENDERE LE MISURE DI… - ElicrinaMacrina : @seneca1900 @meb non mi dire Seneca:anche a questo giro non ce li togliamo di torno Renzi & C.? Renzi buttato fuori… -