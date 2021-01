Crisi di governo, il senatore Luigi Vitali lascia Forza Italia: “Ho deciso di sostenere Conte” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione di sostenere il professor Conte. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. E’ stato un onore lavorare con voi”. E’ quanto comunicato dal senatore FI Luigi Vitali ai colleghi di Palazzo Madama, dopo aver sentito al telefono la capogruppo Anna Maria Bernini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Cari colleghi, come doverosamente comunicato alla presidente, ho preso la decisione diil professor. Ho espresso sempre la mia perplessità sulla situazione attuale. E’ stato un onore lavorare con voi”. E’ quanto comunicato dalFIai colleghi di Palazzo Madama, dopo aver sentito al telefono la capogruppo Anna Maria Bernini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

