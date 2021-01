Crisi di Governo, Formigli (La7): 'La vera crisi è economica, lavoro e aziende sono allo stremo' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Corrado Formigli, conduttore di 'Piazza pulita' su La7: il premier dimissionario Giuseppe Conte farà un nuovo Governo? 'Ha numeri deboli, difficile andare avanti così'. allora avrà vinto Renzi? 'Conte ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Corrado, conduttore di 'Piazza pulita' su La7: il premier dimissionario Giuseppe Conte farà un nuovo? 'Ha numeri deboli, difficile andare avanti così'.ra avrà vinto Renzi? 'Conte ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - terfanico : non avevo pensato che #ForzaItalia possa essere d'accordo a un #GovernoIstituzionale ma solamente con tutto il… - ciscopikes1 : @osamundR e ma noi siamo troppo impegnati con la crisi di Governo -