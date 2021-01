Crisi di governo, ecco il calendario delle consultazioni al Quirinale: cominciano Casellati e Fico, chiudono i 5 stelle (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aprono la seconda e la terza carica dello Stato, chiudono i 5 stelle. In mezzo un giorno dedicati ai cosiddetti “piccoli”: il gruppo Misto di Camera e Senato, dal quale potrebbero arrivare i voti per creare un nuovo governo, e Italia viva, che invece questa Crisi l’ha provocata. Dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato il calendario delle consultazioni. Sergio Mattarella ha infatti accolto le dimissioni del presidente del consiglio ma si è riservato. Vuol dire che prima di affidare un eventuale nuovo incarico a Conte o a un altro aspirante presidente del consiglio, il capo dello Stato vuole capire che margini di manovra ci sono. E per farlo ha dato l’avvio alle sue consultazioni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Aprono la seconda e la terza carica dello Stato,i 5. In mezzo un giorno dedicati ai cosiddetti “piccoli”: il gruppo Misto di Camera e Senato, dal quale potrebbero arrivare i voti per creare un nuovo, e Italia viva, che invece questal’ha provocata. Dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, l’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato il. Sergio Mattarella ha infatti accolto le dimissioni del presidente del consiglio ma si è riservato. Vuol dire che prima di affidare un eventuale nuovo incarico a Conte o a un altro aspirante presidente del consiglio, il capo dello Stato vuole capire che margini di manovra ci sono. E per farlo ha dato l’avvio alle sue. ...

