Crisi di governo, ecco cosa potrà essere fatto dopo le dimissioni di Conte (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte si è dimesso martedì e la Crisi di governo è ad una svolta. Le consultazioni del presidente Mattarella si concluderanno venerdì. Non è certo che ci siano i numeri per formare un nuovo esecutivo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il premier Giuseppesi è dimesso martedì e ladiè ad una svolta. Le consultazioni del presidente Mattarella si concluderanno venerdì. Non è certo che ci siano i numeri per formare un nuovo esecutivo. L'articolo .

