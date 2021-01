Crisi di governo e stop all’attività legislativa: cosa si blocca e cosa va avanti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il governo uscente rimane in carica per lo svolgimento degli affari correnti. In base alla direttiva firmata da Giuseppe Conte dopo le dimissioni l’esecutivo può adottare le misure necessarie «per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e ogni relativa conseguenza». Tra queste rientra il decreto Ristori 5 Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Iluscente rimane in carica per lo svolgimento degli affari correnti. In base alla direttiva firmata da Giuseppe Conte dopo le dimissioni l’esecutivo può adottare le misure necessarie «per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 e ogni relativa conseguenza». Tra queste rientra il decreto Ristori 5

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - riotta : Non è in gioco la testa di Conte ma la nostra, o l'Italia cambia o declina - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - AugustoSabatel2 : RT @ilriformista: 'Si continua a parlare di poltrone e non di contenuti' @matteorenzi #crisidigoverno #consultazioni #Conte @ItaliaViva ht… - LongoOlgaMaria_ : Renzi ha aperto una crisi di governo in piena pandemia, in piena crisi economica, perché ormai la Brexit é andata e… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo La crisi di governo: come è scoppiata, come se ne esce e perché c’entra ancora la giustizia Il Fatto Quotidiano Crisi di governo, la strada stretta delle consultazioni: Mattarella e il rebus dei veti incrociati

Dalla disputa tra il premier Conte e il leader di Italia viva Renzi dipende l’esito della partita. Tra le ipotesi che il Colle vaglierà anche un breve mandato esplorativo ...

Crisi di governo: Pd e M5S puntano su Conte, Italia Viva no. Ultime ore di trattative per allargare la maggioranza

La crisi di governo sta arrivando al suo sbocco definitivo: tra giovedì e venerdì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà le delegazioni di tutti i gruppi parlamentari ...

Dalla disputa tra il premier Conte e il leader di Italia viva Renzi dipende l’esito della partita. Tra le ipotesi che il Colle vaglierà anche un breve mandato esplorativo ...La crisi di governo sta arrivando al suo sbocco definitivo: tra giovedì e venerdì il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà le delegazioni di tutti i gruppi parlamentari ...