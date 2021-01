Crisi di governo, De Falco: «Porte aperte a Italia viva. Ma basta con i personalismi» – L’intervista (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il nuovo esecutivo, se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si convincerà della sua stabilità, potrà contare su un nuovo gruppo al Senato. Sono gli Europeisti-Maie, formazione politica la cui tela è stata tessuta dall’ex senatore grillino Gregorio De Falco. Il suo telefono, nella sala antistante alla buvette del Senato, squilla ininterrottamente. De Falco risponde a tutti e, tra una chiamata e l’altra, conversa con i suoi colleghi. È durante L’intervista con Open che gli arriva, tramite messaggio su Whatsapp, la notizia della presa di distanze di Sandra Lonardo: «Doveva essere un soggetto neutro e invece gli hanno messo il simbolo di Tabacci. E poi, con tutto il rispetto, io che c’entro con De Falco?», dice Lonardo. Il senatore, diventato il simbolo della operazione responsabili del ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il nuovo esecutivo, se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si convincerà della sua stabilità, potrà contare su un nuovo gruppo al Senato. Sono gli Europeisti-Maie, formazione politica la cui tela è stata tessuta dall’ex senatore grillino Gregorio De. Il suo telefono, nella sala antistante alla buvette del Senato, squilla ininterrottamente. Derisponde a tutti e, tra una chiamata e l’altra, conversa con i suoi colleghi. È durantecon Open che gli arriva, tramite messaggio su Whatsapp, la notizia della presa di distanze di Sandra Lonardo: «Doveva essere un soggetto neutro e invece gli hanno messo il simbolo di Tabacci. E poi, con tutto il rispetto, io che c’entro con De?», dice Lonardo. Il senatore, diventato il simbolo della operazione responsabili del ...

