Crisi di governo, Boschi: «Nessun veto sui nomi ma svolta sui contenuti» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sia sincera, presidente Boschi. Una settimana fa l?avrebbe immaginato che finiva così, con Conte dimesso e Iv di nuovo al centro delle trattative per la formazione di un nuovo... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sia sincera, presidente. Una settimana fa l?avrebbe immaginato che finiva così, con Conte dimesso e Iv di nuovo al centro delle trattative per la formazione di un nuovo...

