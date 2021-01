Crisi, al via le consultazioni. Appello del premier: 'Governo di salvezza nazionale' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si aprono oggi le consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni rassegnate ieri dal premier. Nel pomeriggio saliranno al Colle i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Il Presidente della ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Si aprono oggi leal Quirinale dopo le dimissioni rassegnate ieri dal. Nel pomeriggio saliranno al Colle i presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico. Il Presidente della ...

