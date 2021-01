Covid Usa | Biden | 300 milioni vaccinati entro fine estate

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il presidente americano Joeannuncia una serie di misure destinate a rafforzare la disponibilità e la distribuzione di vaccini anti-, in modo da immunizzare 300di americaniladell'o al più tardi inizio autunno. Parlando di "un'impresa da tempi di guerra",ha assicurato che il Paese dispone ora "di una strategia nazionale" per sconfiggere il Coronavirus. "Completa, basata su dati scientifici, non sulla politica. Sulla verità, non sulle negazioni, ed è precisa". Tra gli sforzi preannunciati, l'acquisto di ulteriori centodi dosi da Pfizer/BioNTech e altri 100 da Moderna, i due antidoti approvati dalla US Food and Drug Administration.