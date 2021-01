Covid, svolta di Sanofi: produrrà il vaccino Pfizer/BioNTech. 125 milioni di dosi al l’Ue dall’estate (Di mercoledì 27 gennaio 2021) BioNTech avrà accesso alle strutture produttive della Sanofi per produrre oltre 125 milioni di dosi del vaccino che saranno destinate ai Paesi della Unione europea Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021)avrà accesso alle strutture produttive dellaper produrre oltre 125didelche saranno destinate ai Paesi della Unione europea

Covid, chiusa una palestra a Paternò. Sanzioni per il titolare e 5 clienti sorpresi ad allenarsi

In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Paternò, insospettiti dal viavai, nei pressi della palestra apparentemente chiusa al pubblico, di persone in abbigliamento e in possesso di accessori sp ...

Coronavirus Lazio, per sei mesi la Regione ha usato tamponi di scarsa qualità, inchiesta sul pasticcio degli antigenici

Veloci ma poco precisi. Poi la svolta è arrivata nell’ultima circolare del ministero della Salute in tema di tamponi. “I test di ultima generazione sembrano mostrare risultati sovrapponibili ...

