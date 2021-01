Covid, superati i 1300 morti nella Marca dall'inizio della pandemia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 143 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 70 nel report di mercoledì mattina, 27 gennaio, 73 in quello di oggi pomeriggio. Sono 15, invece, i nuovi decessi ... Leggi su trevisotoday (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sono 143 i nuovi casiregistrati nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso: 70 nel report di mercoledì mattina, 27 gennaio, 73 in quello di oggi pomeriggio. Sono 15, invece, i nuovi decessi ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 Mosca annulla le restrizioni, tutto come prima. In Russia 17.741 nuovi casi, 'il minimo dal 29 ottobre'… - Agenzia_Ansa : La Germania studia nuovi provvedimenti contro il coronavirus e la variante inglese e ha chiesto un inasprimento del… - Agenzia_Ansa : Le autorità sanitarie spagnole sospendono le vaccinazioni contro il coronavirus per due settimane perché stanno per… - gracco63 : RT @SempreLibero2: Oltre 18mila vittime per covidin 24 ore nel mondo, è record - SempreLibero2 : Oltre 18mila vittime per covidin 24 ore nel mondo, è record -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati Oltre 18.000 morti in 24 ore nel mondo, è record ANSA Nuova Europa Trasporto aereo: Francia sospende voli Ethiopian Airlines per mancato rispetto misure anti-Covid

Il governo sta anche valutando l'implementazione di un rigido blocco in combinazione con altre restrizioni relative al Covid-19 dopo che il coprifuoco ... con un bilancio delle vittime che supera le ...

Emergenza cinghiali aggravata dal covid

Doppia emergenza per il mondo agricolo che con la pandemia ha visto ridursi il contenimento delle specie dannose; a rischio anche biodiversità, ambiente, sicurezza e salute ...

