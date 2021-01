Covid, Speranza: “Stato entra con capitale pubblico nel vaccino italiano Reithera” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Lo Stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino AntiCovid. È una scelta giusta e importante. Da questa crisi dobbiamo uscire più forti per garantire la salute delle persone oggi e domani”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Lo Stato italiano entra con capitale pubblico in ReiThera, l’azienda di Castel Romano che sta sviluppando il vaccino AntiCovid. È una scelta giusta e importante. Da questa crisi dobbiamo uscire più forti per garantire la salute delle persone oggi e domani”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

