Covid | scoppia la guerra dei vaccini | la Ue contro AstraZeneca Usa | Biden ordina 200 milioni di dosi in più Pfizer e Moderna

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) È un conflitto aperto, ormai, quello fra l’Unione europea e i grandi gruppi farmaceutici internazionali sulle forniture deianti. Bruxelles contesta le dichiarazioni del Ceo di, Pascal Soriot, e chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per poter pubblicare il contratto. Le Contestazioni dell’Europa Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, fonti qualificate dell’Unione chiariscono che non è previsto che la produzione delleper l’Ue debba essere limitata alla fabbrica in Belgio. Ma può avvenire anche nel Regno Unito. Nel tardo pomeriggio del 27 gennaio è prevista una riunione del Comitato direttivo suicon i vertici di. Da parte europea si insisterà sulla consegna delle. La replica del gruppo ...