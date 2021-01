Covid | Razza | “Tra 48 ore valutazione per declassamento rischio in Sicilia”

Leggi su dire

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) PALERMO – “Nelle prossime 48 ore potremo comprendere se le decisioni prese di concerto con lo Stato hanno limitato il contagio e hanno evitato un danno significativo per l’apparato produttivo”. Così l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, riferendo all’Ars sulla situazione epidemiologica nell’isola che al momento si trova in ‘zona rossa’.“Potremo capire se l’indice Rt ci potrà consentire di condividere con il governo centrale una valutazione che vede il possibile declassamento di rischio per la Sicilia”, ha aggiunto Razza. “La Sicilia – aggiunge Razza – è tra le regioni italiane che hanno il maggior rispetto dei parametri di ospedalizzazione, che vedono una soglia del 30% per le terapie intensive e del 40% per la degenza ordinaria. L’Isola in questo momento si trova al di sotto di entrambi i parametri”.