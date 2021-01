Covid, Razza: “Auspichiamo di uscire da zona rossa il 31 gennaio” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Auspichiamo di uscire dalla zona rossa il 31 gennaio”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito all’Ars sulla situazione pandemica nell’isola. “La Sicilia è tra le regioni col maggiore rispetto dei parametri di ospedalizzazione, 30% terapia intensiva e 40% di medicina e degenza ordinaria. Siamo al di Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “didallail 31”. Così l’assessore regionale alla Salute, Ruggero, nella replica ai parlamentari a conclusione del dibattito all’Ars sulla situazione pandemica nell’isola. “La Sicilia è tra le regioni col maggiore rispetto dei parametri di ospedalizzazione, 30% terapia intensiva e 40% di medicina e degenza ordinaria. Siamo al di

V_Mannello : @HuffPostItalia #Covid #vaccino nei contratti – CHE NON SONO PUBBLICI– si prevede che #AstraZeneca faccia «del suo… - canaledieci : Arrivano i cani anti-covid: una razza speciale riesce a distinguere le persone contagiate dal virus - siciliafeed : Covid: Razza, in Sicilia tasso positività al 5% - infoitsalute : Covid: come sta la Sicilia? La relazione dell'assessore Razza all'Ars - live_palermo : Sicilia tra zona rossa e arancione, Razza: 'Prossime 48 ore decisive' -