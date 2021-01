Covid, Oms: 'Variante inglese già in almeno 70 Paesi' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Variante del Covid - 19 individuata per la prima volta in Gran Bretagna è stata rilevata finora in 70 Paesi, 10 in più nell'ultima settimana. Lo ha reso noto l'Oms, spiegando che invece la Variante ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladel- 19 individuata per la prima volta in Gran Bretagna è stata rilevata finora in 70, 10 in più nell'ultima settimana. Lo ha reso noto l'Oms, spiegando che invece la...

Covid, la variante inglese già presente in 70 Paesi, la sudafricana in 31. Rezza: «L'Italia deve adeguarsi»

