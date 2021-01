Covid, non solo vaccini. Palù punta sugli anticorpi monoclonali: «Sono un’arma potentissima» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Covid, non solo vaccini. Palù punta molto sugli anticorpi monoclonali: «Sono un’arma potentissima. PosSono prevenire i ricoveri ospedalieri all’80%». Sul fronte della pandemia quella di Giorgio Palù, continua a essere una voce rassicurante. Infatti, mentre il governo in crisi annaspa e i nodi nella gestione dell’emergenza sanitaria vengono al pettine, il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco spende parole che inducono alla speranza. Le ultime pronunciate in tal senso, nel suo intervento alla presentazione del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione, riguardano ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 27 gennaio 2021), nonmolto: «. Posprevenire i ricoveri ospedalieri all’80%». Sul fronte della pandemia quella di Giorgio, continua a essere una voce rassicurante. Infatti, mentre il governo in crisi annaspa e i nodi nella gestione dell’emergenza sanitaria vengono al pettine, il presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco spende parole che inducono alla speranza. Le ultime pronunciate in tal senso, nel suo intervento alla presentazione del Consorzio Italiano per la genotipizzazione e fenotipizzazione di Sars-CoV-2 e per il monitoraggio della risposta immunitaria alla vaccinazione, riguardano ...

ladyonorato : Noi diciamo da mesi che il governo Conte è responsabile per le migliaia di vittime. Ora spuntano i verbali del CTS… - matteosalvinimi : #Salvini: Voto non possibile per covid? Il governo ha già fissato per domenica 11 aprile le elezioni regionali in C… - Corriere : Merkel accusa Xi Jinping: «Cina non è stata trasparente sul Covid» - irritatrix : RT @yuyuwilma10: @Entreri41 @Dayne999 Il senso del ridicolo di queste persone è allucinante . Il covid è solo una delle tantissime malattie… - lichibenassi : RT @LilianaArmato: Vedo ancora persone che, dopo un anno di pandemia da #Covid_19, ancora non hanno capito l'uso corretto della #mascherina… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non "Ammalarsi al tempo del Covid? Non è possibile" L'Unione Sarda Coronavirus: il Consiglio federale potenzia il programma per i casi di rigore e l’assicurazione contro la disoccupazione

Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021 il Consiglio federale ha discusso l’attuale pacchetto di misure volto ad attenuare le conseguenze economiche della pandemia. Il Governo ritiene che ...

Coronavirus: la Confederazione assume i costi dei test sulle persone senza sintomi e adatta le regole sulla quarantena

Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021, il Consiglio federale ha preso diverse decisioni per far fronte alla pandemia e contenerne la diffusione. Per proteggere meglio le persone partico ...

Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021 il Consiglio federale ha discusso l’attuale pacchetto di misure volto ad attenuare le conseguenze economiche della pandemia. Il Governo ritiene che ...Berna, 27.01.2021 - Nella seduta del 27 gennaio 2021, il Consiglio federale ha preso diverse decisioni per far fronte alla pandemia e contenerne la diffusione. Per proteggere meglio le persone partico ...