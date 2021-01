Covid nelle scuole, altri tre istituti chiusi a Napoli per nuovi contagi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continuano ad aumentare i casi di coronavirus all’interno delle scuole. nelle ultime ore sono stati chiusi altri 3 edifici scolastici tra Pompei e Sorrento. Di particolare rilievo è il caso dell’Istituto Torquato Tasso della penisola sorrentina. Ad essere stata contagiata c’è anche una alunna della terza classe primaria che si reca a scuola con la scuolabus. La dirigente scolastica ha quindi invitato agli altri alunni, e le loro famiglie, che ogni giorno si recano a scuola con l’alunna in questione, di sottoporsi al tampone per evitare lo spargersi di ulteriori contagi. Intanto il preside della scuola è stato costretto a riattivare la Dad fino a data da destinarsi. In questo lasso di tempo si procederà con la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Continuano ad aumentare i casi di coronavirus all’interno delleultime ore sono stati3 edifici scolastici tra Pompei e Sorrento. Di particolare rilievo è il caso dell’Istituto Torquato Tasso della penisola sorrentina. Ad essere stataata c’è anche una alunna della terza classe primaria che si reca a scuola con la scuolabus. La dirigente scolastica ha quindi invitato aglialunni, e le loro famiglie, che ogni giorno si recano a scuola con l’alunna in questione, di sottoporsi al tampone per evitare lo spargersi di ulteriori. Intanto il preside della scuola è stato costretto a riattivare la Dad fino a data da destinarsi. In questo lasso di tempo si procederà con la ...

