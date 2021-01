Covid: mancano dosi, Madrid sospende vaccinazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le autorità sanitarie di Madrid hanno deciso di sospendere le vaccinazioni contro il coronavirus per due settimane perchè stanno per finire le scorte. Lo ha annunciato il vice presidente della regione ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Le autorità sanitarie dihanno deciso dire lecontro il coronavirus per due settimane perchè stanno per finire le scorte. Lo ha annunciato il vice presidente della regione ...

AGI - Le autorità sanitarie di Madrid hanno annunciato la sospensione per "questa settimana e la prossima" della campagna di vaccinazione contro il Covid. Il vice presidente ... dei tagli delle ...

VACCINO COVID: SANOFI PRODURRA’ 125 MILIONI DI DOSI PFIZER-BIONTECH

ROMA – La casa farmaceutica francese Sanofi produrrà 125 milioni di dosi del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech. Lo comunica una nota dell’azienda, che conferma quanto annunciato ie ...

