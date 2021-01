Covid, le Regioni che potrebbero cambiare colore: chi va verso la zona gialla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Covid Italia Regioni – Da domenica 24 gennaio 2021 sono in tutto 14 le Regioni in fascia arancione. Una situazione che però potrebbe cambiare già domenica prossima. Bisognerà attendere il monitoraggio di venerdì 29 gennaio che prenderà in esame i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio, con un aggiornamento fino al 27 gennaio. Quali sono le Regioni destinate a cambiare fascia, passando ad esempio da una zona ad un’altra meno restrittiva? Vediamo quali potrebbero cambiare colore. leggi anche l’articolo —> Crisi Governo, Conte si dimette: al via consultazioni da Mattarella, ultime notizie Colori Regioni, quali cambieranno? La scelta di modificare segue dei criteri ben precisi. Si tratta di ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 27 gennaio 2021)Italia– Da domenica 24 gennaio 2021 sono in tutto 14 lein fascia arancione. Una situazione che però potrebbegià domenica prossima. Bisognerà attendere il monitoraggio di venerdì 29 gennaio che prenderà in esame i dati relativi alla settimana dal 18 al 24 gennaio, con un aggiornamento fino al 27 gennaio. Quali sono ledestinate afascia, passando ad esempio da unaad un’altra meno restrittiva? Vediamo quali. leggi anche l’articolo —> Crisi Governo, Conte si dimette: al via consultazioni da Mattarella, ultime notizie Colori, quali cambieranno? La scelta di modificare segue dei criteri ben precisi. Si tratta di ...

Agenzia_Ansa : #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regi… - istsupsan : ??#Covid_19, come funziona il sistema di calcolo dell'#Rt delle #Regioni? Con un algoritmo ?accessibile a tutti ?u… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, Fondazione Gimbe: “A rischio le seconde dosi, Regioni accantonino fiale. Meno contagi grazie al… - MakeDavero : RT @Agenzia_Ansa: #Iss: 'Da maggio segnalati alla #Lombardia 54 errori. In 36 settimane nessuna anomalia di tale entità da altre regioni' #… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, Regioni con minore percentuale di somministrazione rispetto alle dosi consegnate:… -