Covid, l'annuncio da Madrid: "Stop campagna vaccinale per due settimane"

Covid, da Madrid fanno sapere che la campagna vaccinale in Spagna si fermerà per le prossime due settimane a causa di mancanza di dosi. Continua ad essere tema di discussione il vaccino anti Covid. I recenti tagli alle forniture da parte delle aziende farmaceutiche hanno ovviamente portato a delle conseguenze, con i principali governi nazionali.

